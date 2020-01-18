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Бэмбридж и Маклахлан выиграли турнир в Окленде

06:20

Британец Люк Бэмбридж и японец Бен Маклахлан одержали победу в финале турнира в Окленде в парном разряде. В двух сетах они переиграли новозеландца Маркуса Даниэлла и австрийца Филиппа Освальда.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Люк Бэмбридж/Бен Маклахлан (Великобритания/Япония) — Маркус Даниэлл/Филипп Освальд (Новая Зеландия/Австрия) — 7:6 (7:3), 6:3

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