Бэмбридж и Маклахлан выиграли турнир в Окленде
06:20
Британец Люк Бэмбридж и японец Бен Маклахлан одержали победу в финале турнира в Окленде в парном разряде. В двух сетах они переиграли новозеландца Маркуса Даниэлла и австрийца Филиппа Освальда.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Люк Бэмбридж/Бен Маклахлан (Великобритания/Япония) — Маркус Даниэлл/Филипп Освальд (Новая Зеландия/Австрия) — 7:6 (7:3), 6:3
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