Андрей Рублев: «Не знаю, почему сезон проходит так хорошо»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал турнира в Вене.

«Не знаю, почему сезон проходит так хорошо. У меня отличная команда и хорошие друзья, которые всегда готовы помочь. Это и приводит к отличным результатам.

Приехал в Вену, понимая, что мне нечего терять, — цитирует Рублева сайт ATP. — Сезон получился отличным, так что стараюсь просто получать довольствие. Могу только выкладываться в каждом розыгрыше, и это приводит меня в финале. Продолжу играть с таким настроем.

В Вене я ни разу не отдал свою подачу? Даже не думал об этом. Я классно подаю — посмотрим, что будет в финале».