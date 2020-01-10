Алеся Кафельникова: «С папой отношения хорошие, но пытаюсь держать дистанцию»

Российская модель Алеся Кафельникова, дочь бывшей первой ракетки мира, олимпийского чемпиона-2000 Евгения Кафельникова рассказала об отношениях с отцом.

— С папой отношения хорошие, даже очень хорошие, — цитирует Forbes Алесю Кафельникову. — Но я пытаюсь держать дистанцию, потому что как только я пускаю папу в свою жизнь, я начинаю переживать очень сильно. Мне больно, когда он во мне разочаровывается, когда он мне говорит, что я что-то делаю не так. Мне постоянно нужно, чтобы меня поддерживали, тогда мне хочется быть лучше и лучше. А к нему мне хочется приходить уже с результатами, достижениями, чтобы он мной гордился. Раньше ему было всё равно, потому что он считал, что я не добьюсь своих целей. Он в какой-то момент разочаровался во мне. Но когда я выбралась из всех ям, взяла себя в форму и смогла доказать всем, что я крутая модель, это, конечно, изменилось.