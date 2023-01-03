Селиваненко: «Надаль знает, как выходить из травм»

Селиваненко заявил, что Надаль знает, как готовится к турнирам после травм

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал неудачные результаты Рафаэля Надаля в последних матчах.

«Рафа — многоопытный чемпион, знающий, как выходить из травм и готовиться к главным турнирам. Он этим отличается на протяжении всей своей карьеры», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

7 июля Надаль снялся с полуфинала Уимблдона из-за разрыва мышцы живота.

36-летний испанец потерпел поражения от Кэмерона Норри и Алекса Де Минаура на старте этого сезона в рамках командного турнира United Cup, который проходит в Австралии.