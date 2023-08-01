Зверев — о победе в Гамбурге: «Ощущения, будто снова выиграл первый титул»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в финале турнира ATP 250 в Гамбурге. В финале он обыграл серба Ласло Джере со счетом 7:5, 6:3.

«Гамбург — это мой дом, место, где я вырос и начал играть в теннис. Для меня это невероятно эмоциональный момент. Не смогу описать это словами, прямо сейчас я просто очень счастлив. Ощущения, будто снова выиграл первый титул. Прошло довольно много времени [с моего предыдущего титула], 18 месяцев, поэтому я очень рад. Думаю, Ласло играл намного лучше в первом сете. Надо отдать ему должное — он один из самых уважаемых ребят в туре, все делает очень правильно», — приводит слова Зверева сайт ATP.

26-летний теннисист выиграл свой 20-й титул в карьере и первый с Итогового турнира-2021. На данный момент он занимает 15-е место в рейтинге ATP.