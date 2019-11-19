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Александр Зверев: «Кубок Дэвиса — это история, а не деньги»

03:53
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением об обновленном формате Кубка Дэвиса. Он отказался от выступлений за национальную команду.

— Это больше не Кубок Дэвиса, — цитирует Зверева gotennis со ссылкой на ASAP Sports. — История турнира насчитывала более 100 лет и включала в себя домашние и гостевые матчи. В настоящем Кубке Дэвиса приходилось играть пятисетовые матчи, тяжелейшие поединки на протяжении трех дней. А сейчас нам предлагают приехать на неделю в одно место и все решить. Это не Кубок Дэвиса.

Со сборной я ездил в Южную Америку и Австралию, и это был правильный формат. Надеюсь, люди поймут, что Кубок Дэвиса — это история, а не деньги, которые нам сейчас предлагают.

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