В Казани летом пройдут международные Игры Дружбы по водным видам спорта

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина на пресс-конференции перед началом чемпионата страны рассказала о планах провести в Казани масштабный турнир по водным видам спорта.

«Республика Татарстан вышла к нам с инициативой провести крупные международные соревнования — Игры Дружбы по всем водным видам спорта, все федерации, в том числе и наша, это решение поддержали. Уже написаны письма и подготовлены документы.

Мы ожидаем, что в конце июля у нас будут международные соревнования. Конечно, Министерство спорта России задумывается над тем, как стимулировать спортсменов и сохранить их потенциал надолго. Разрабатываются различные проекты комплексных мероприятий. О Спартакиаде сильнейших недавно говорил наш министр, на этих соревнованиях будут состязаться самые сильные спортсмены. Сейчас все в процессе формирования», — сказала Брусникина.

Отметим, что из-за международных санкций сборная России пропустит предстоящий ЧМ по водным видам спорта в Будапеште.