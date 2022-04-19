«Мы их не понимаем». Покровская рассказала о своем отношении к онлайн-соревнованиям

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская на пресс-конференции перед началом чемпионата страны по данному виду спорта в Казани рассказала о своих впечатлениях по поводу участия команды в онлайн-турнирах FINA.

«Нам не очень интересны онлайн-соревнования, мы их не очень-то и понимаем. Это странная задумка. На одних мы выступили и не поняли, зачем это нам нужно. Мы подготовим другие сами. Мы готовимся к своим очень интересным соревнованиям, которые у нас в проекте. Например, соревнования, где кроме Белоруссии будут и другие дружественные нам страны. Нам бы понять, какие соревнования будут в этом году. А так, в перспективе мы готовимся к следующему чемпионату мира. Надеемся, что будем выступать всей командой», — сказала Покровская.

Отметим, что из-за международных санкций сборная России пропустит предстоящий ЧМ по водным видам спорта в Будапеште.