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Сегодня, 18:59

«Мы их не понимаем». Покровская рассказала о своем отношении к онлайн-соревнованиям

Покровская высказалась о проведении онлайн-турниров
Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская на пресс-конференции перед началом чемпионата страны по данному виду спорта в Казани рассказала о своих впечатлениях по поводу участия команды в онлайн-турнирах FINA.

«Нам не очень интересны онлайн-соревнования, мы их не очень-то и понимаем. Это странная задумка. На одних мы выступили и не поняли, зачем это нам нужно. Мы подготовим другие сами. Мы готовимся к своим очень интересным соревнованиям, которые у нас в проекте. Например, соревнования, где кроме Белоруссии будут и другие дружественные нам страны. Нам бы понять, какие соревнования будут в этом году. А так, в перспективе мы готовимся к следующему чемпионату мира. Надеемся, что будем выступать всей командой», — сказала Покровская.
Отметим, что из-за международных санкций сборная России пропустит предстоящий ЧМ по водным видам спорта в Будапеште.

Татьяна Покровская
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