Вице-президент федерации синхронного плавания России прояснила правовой статус сборной команды страны

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина на пресс-конференции перед началом чемпионата страны рассказала о правовом статусе сборной России после введения различных международных ограничений.

«Что касается европейской федерации плавания, то все однозначно — мы отстранены. Но от FINA мы пока такой информации не получали. Сейчас вообще не так много стартов, учитывая еще и отмену казанского этапа. Всего один живой старт в рамках Мировой серии в Париже и несколько турниров онлайн. Последний онлайн-этап будет в Австралии, но мы на нем участия принимать не будем. Это наше собственное решение. Контакты с FINA сейчас снизились, в плане рабочих моментов. Но я, например, вижу те линии, по которым мы снова начнем контактировать. Прежде всего, это разработка новых правил, в этом процессе Россия играла большую роль. Идет работа по включению микст-дуэтов в олимпийскую программу, тенденция включения сильного пола в наш вид спорта она поддерживается международной федерацией очень активно», — сказала Брусникина.

В программе чемпионатов мира FINA микст-дуэты с 2015 года.

На данный момент сборная команда России не выступает на международных стартах из-за ограничений.