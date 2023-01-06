В Федерации синхронного плавания России рассматривают вариант участия в азиатских турнирах

Президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина заявила, что рассматривается возможность участия российских команд в азиатских соревнованиях.

«Вопрос перехода в азиатскую федерацию сложный, он решается не на уровне федерации, а на уровне Олимпийского комитета России, Международного олимпийского комитета и Международной федерации плавания. Мы на сегодняшний день рассматриваем возможность выступления на каких-то азиатских соревнованиях. В Азии выступает наш основной соперник — это сборная Китая. С точки зрения тренировочной и соревновательной практики для спортсменов и тренеров участие в любых соревнованиях — это плюс, пока обсуждения идут на уровне такого участия в мероприятиях, но в любом случае решение о возможном участии будет принимать главный тренер сборной Татьяна Николаевна Покровская», — сказала Брусникина ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.