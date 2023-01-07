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Сегодня, 16:55

Президент Федерации синхронного плавания России считает, что участие мужчин придаст драйва соревнованиям

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина заявила, что допуск мужчин до соревнований по синхронному плаванию придаст драйва этому виду спорта.

«Я к этому спокойно отношусь, наверное, больше вызывает вопросы, что вид, который еще не был опробован на чемпионатах мира, уже сейчас заявлен как олимпийский. До Олимпийских игр еще есть два года, и я думаю, что международная федерация сейчас бросит все силы на то, чтобы опробовать новые правила и продемонстрировать те новые дисциплины, которые будут представлены на Олимпиаде. Пока мне, конечно, сложно сказать, как это будет, естественно, я могу сказать, что не все федерации имеют мужчин в своих командах, поэтому это не обязательное условие абсолютно, но это будет интересно», — сказала Брусникина ТАСС.

22 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В группах из восьми спортсменов могут быть заявлены двое мужчин.

«Наверное, это придаст драйва нашему виду спорта. Единственное, для судей присутствие мужчин в женской группе может вызвать некий визуальный дисбаланс, но я думаю, это больше сделано для акробатической группы, потому что именно там нужна мужская сила. Акробатика подразумевает собой сильные высокие выбросы над водой, и я думаю, что с этой целью допустили мужчин, чтобы они использовали свою природную силу, помогали девчонкам выбрасывать поддержки как можно выше», — добавила Брусникина.

Источник: https://tass.ru/sport/16752625
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