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Допинг

Татьяна Покровская: «Нужно идти в суд, наше дело правое»

15:16
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Тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял верное решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении российского спорта.

— Правильно решение — нужно идти в суд, наше дело правое, — цитирует Покровскую ТАСС. — А наша задача — спортсменов и тренеров — работать в обычном режиме, готовиться к Олимпиаде. Других вариантов у нас нет.

Исполком ВАДА 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА, что приводит российский спорт к ряду санкций. В том числе лишению права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них. Кроме того спортсмены страны могут оказаться лишенными права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7381333

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