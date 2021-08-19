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Синхронистку Ромашину рекомендовали для выдвижения в комиссию спортсменов ВАДА

14:16
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19 августа состоялось заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), на котором определили кандидата в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Кандидатом была выбрана российская синхронистка Светлана Ромашина. На Играх в Токио она выиграла две золотые медали в соревнованиях среди дуэтов и групп. Благодаря этому россиянка стала первой в мире семикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании.

«Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов. Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах. В моих планах — продолжать изучать английский язык, пройти обучение на курсах дипломатии. Каждый из нас может сказать, что спорт — это наша жизнь, в которой мы хотим двигаться дальше», — приводит слова Ромашиной пресс-служба ОКР.

В комиссию спортсменов ВАДА войдут пять человек, которых руководство организации выберет самостоятельно из предложенных вариантов.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/athletes-commission/itogi-zasedaniya-komissii-sportsmenov-okr-3/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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