Синхронистку Ромашину рекомендовали для выдвижения в комиссию спортсменов ВАДА

19 августа состоялось заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), на котором определили кандидата в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Кандидатом была выбрана российская синхронистка Светлана Ромашина. На Играх в Токио она выиграла две золотые медали в соревнованиях среди дуэтов и групп. Благодаря этому россиянка стала первой в мире семикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании.

«Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов. Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах. В моих планах — продолжать изучать английский язык, пройти обучение на курсах дипломатии. Каждый из нас может сказать, что спорт — это наша жизнь, в которой мы хотим двигаться дальше», — приводит слова Ромашиной пресс-служба ОКР.

В комиссию спортсменов ВАДА войдут пять человек, которых руководство организации выберет самостоятельно из предложенных вариантов.