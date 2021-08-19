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Татьяна Покровская: «Многие синхронистки, если не все, могут закончить карьеру к Олимпиаде в Париже»

06:45

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская пока затрудняется ответить, насколько обновится команда к Олимпиаде-2024.

«Пока рано об этом говорить, мы только недавно из Токио вернулись. Но многие девочки, если не все, могут закончить карьеру. Они и так остались на год из-за этого переноса Олимпиады. Многие из них уже выиграли не одно золото, а на их место постепенно рвутся молодые синхронистки. Прошедший олимпийский цикл с его карантинами, пандемией и переносами был очень сложным для всех нас. Не каждый такое выдержит. Поэтому многие захотят уйти, тем более свои победы они уже одержали, и не раз.

Молодежи тоже надо выходить на первые роли. Многие девчонки еще год назад были в юниорской сборной, но сейчас вышли из этого возраста, а во взрослую команду не попали, так как более старшие готовились к Олимпиаде. И молодым тоже непросто", — цитируют «Известия» Покровскую.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1209263/aleksei-fomin/mnogie-devochki-esli-ne-vse-mogut-zakonchit-kareru

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Евгений Козинов все материалы автора

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