Синхронистка Колесниченко сообщила, что готова выступить на Олимпиаде в Париже
13:36
Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко готова выступить на Олимпиаде в Париже.
На Играх в Токио Колесниченко завоевала золото в дуэте со Светланой Ромашиной и в групповых упражнениях.
«Приняла решение, что продолжаю свою карьеру, продолжаю тренироваться, я чувствую в себе силы и готова работать дальше. Мы смеялись, что на меня в Instagram подписался аккаунт «Париж-2024» и написал See you in Paris («Увидимся в Париже»), я решила, что это знак, видимо. Отвечаем Парижу взаимностью? Я очень надеюсь», — цитирует Колесниченко ТАСС.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024.
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