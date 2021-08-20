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Синхронистка Колесниченко сообщила, что готова выступить на Олимпиаде в Париже

13:36
Светлана Колесниченко. Фото AFP
Светлана Колесниченко. Фото AFP
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Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко готова выступить на Олимпиаде в Париже.

На Играх в Токио Колесниченко завоевала золото в дуэте со Светланой Ромашиной и в групповых упражнениях.

«Приняла решение, что продолжаю свою карьеру, продолжаю тренироваться, я чувствую в себе силы и готова работать дальше. Мы смеялись, что на меня в Instagram подписался аккаунт «Париж-2024» и написал See you in Paris («Увидимся в Париже»), я решила, что это знак, видимо. Отвечаем Парижу взаимностью? Я очень надеюсь», — цитирует Колесниченко ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12178351

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Виктория Кравченко все материалы автора

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