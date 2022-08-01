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Сегодня, 21:42

Самая титулованная синхронистка мира Ромашина не исключила возобновления карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина не исключает, что возобновит карьеру.

«Все ждут моего возвращения, увидеть, насколько это будет феерично или провально? Я не знаю, могу только сказать, что я продолжаю оставаться в форме. По поводу возвращения вопрос открытый, все возможно.

Много факторов может повлиять на решение. Это моя семья, общая обстановка вокруг спорта, желание, мотивация. На самом деле очень много факторов, которые должны сложиться воедино, от этого будет зависеть решение», — цитирует Ромашину ТАСС.

32-летняя Ромашина после завоевания в Токио седьмого олимпийского золота заявила, что с большой долей вероятности завершит карьеру, однако до сих пор не сделала официального заявления.

Источник: https://tass.ru/sport/15365419
Светлана Ромашина
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