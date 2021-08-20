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Синхронистка Колесниченко на ЧМ-2022 выступит в дуэте с Субботиной

14:10
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Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко сообщила, что Светлана Колесниченко на ЧМ-2022 выступит в дуэте с Варварой Субботиной.

Отметим, Колесниченко последние два года выступала со Светланой Ромашиной, которая после Игр в Токио решила завершить карьеру.

«В мае на чемпионате мира дуэт будет представлен Светланой Колесниченко и Варварой Субботиной. Они уже победно выступали на чемпионате Европы в Глазго», — цитирует Данченко ТАСС.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Фукуоке с 13 по 29 мая 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12178645

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Виктория Кравченко все материалы автора

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