«Это существо преследует меня. Я боюсь за себя!». Синхронистка Субботина рассказала об угрозах от незнакомца

Российская синхронистка Варвара Субботина пожаловалась на угрозы со стороны незнакомца, который представляется Леоном Стэнсфилдом.

«Дорогие друзья, нужна помощь! На протяжении двух лет это существо (даже не могу назвать его человеком) преследует меня, написывает мне, моей семье и моим друзьям угрозы..., — написала Субботина в Instagram, опубликовав соответствующие скриншоты. — Я уже не знаю, что делать... Может, кто знает, в какие инстанции можно обратиться?

Последнее время мне часто присылают домой цветы! И вот одна из доставок была от него... После того, как я увидела записку, мне стало страшно! И в этот раз я отказываюсь принимать доставку, когда мне позвонили из той же службы доставки! Так как я просто боюсь за себя!

И началось то, что вы могли видеть в истории раньше! Он написывает моей подруге с угрозами о заведении непонятно какого дела. До меня дописаться не может, потому что я заблокировала его везде! Вопрос! Как спокойно жить в этом мире? Я буду выкладывать все! Чтоб люди знали!".

Напомним, что Субботина должна выступить на ЧМ-2022 в дуэте со Светланой Колесниченко. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Фукуоке с 13 по 29 мая 2022 года.