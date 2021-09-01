Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина не исключила возможность продолжения карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина не исключает, что продолжит карьеру.

«Вопрос о карьере — самый популярный, его задают не только журналисты, но и мои друзья, — сказала Ромашина ТАСС. — Они спрашивают: «Свет, ну все?» Я каждый раз отвечаю: «Ребят, дайте отдохнуть». Конечно, я понимаю, что Игры в Токио для меня, наверное, были финальными: кому-то до следующих Игр всего лишь три года, а мне до Игр — еще три года. Я очень соскучилась по дому, по мужу, по ребенку. Мне очень хочется побыть мамой.

Но я не спешу делать громкие заявления по поводу завершения своей спортивной карьеры. Я хочу отдохнуть, и уже после принять взвешенное решение и красиво об этом объявить. Но это не значит, что я ухожу. Нет, я буду поддерживать форму, буду ходить плавать. Так что, может быть, еще увидите меня в бассейне», — добавила она.

31-летняя Ромашина после завоевания двух олимпийских золотых медалей в Токио заявила, что эти Игры для нее были последними в карьере.