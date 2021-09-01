Ромашина не исключает, что выступит на Олимпиаде в парусном спорте

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина не исключает, что в отдаленном будущем выступит на Играх в парусном спорте.

«Мы с мужем увлекаемся парусным спортом, в середине сентября мы снова примем участие в парусной регате, — сказала Ромашина ТАСС. — Это безумно интересно и захватывающе. В какой-то момент мы даже задумывались о том, чтобы перейти в парусный спорт и попробовать свои силы там. Было бы очень интересно. Я достаточно азартный человек, и было бы очень круто просто поехать на Олимпийские игры в другом виде спорта. Возможно, это бы позволило взглянуть на Олимпиаду другими глазами.

Но это все в далеком будущем. Там нет ограничений по возрасту, поэтому, возможно, еще увидите меня и в парусе», — добавила она.

31-летняя Ромашина после завоевания на Олимпиаде в Токио двух золотых медалей объявила о паузе в карьере.