Синхронист Мальцев: «Художественная гимнастика требует того, чтобы мужчины ей занимались»

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказал мнение, что программа международных соревнований по художественной гимнастике должна быть дополнена смешанными дисциплинами.

«Я поддерживаю точку зрения о том, что художественная гимнастика тоже должна быть представлена смешанной дисциплиной, — цитирует ТАСС Мальцева. — Вообще, есть два направления: первое — японское, оно абсолютно отличается от классической художественной гимнастки и больше похоже на акробатику, там даже предметы другие, а упражнения более силового характера; второе направление — испанское, там мужчины выступают по знакомым правилам».

«Если говорить об испанском направлении, то чем выше уровень спортсмена, тем интереснее соревнования смотрятся, — отметил он. — Если уровень ниже, выглядит это уже не так эффектно и зрелищно и вызывает вопросы. Если же мужчина с этими же предметами будет выполнять упражнения по-мужски, не будет копировать женщину и устраивать пародию, то это будет интересно и имеет право на существование».

Синхронное плавание и художественная гимнастика — единственные виды олимпийской программы, в которых мужчины не выступают.

«Наличие в программе смешанных соревнований отражает дух олимпизма, стремление к гендерному равенству, об этом говорится и в Олимпийской хартии, — напомнил Мальцев. — Получается, что два вида спорта — синхронное плавание и художественная гимнастика — противоречат этому. Возможно, это связано с тем, что идет более сильное лоббирование со стороны других видов спорта, и на какие-то вещи закрывают глаза».

«Но в художественной гимнастике есть очень много направлений, в которых можно развиваться, она требует того, чтобы мужчины ей занимались», — заметил чемпион мира.