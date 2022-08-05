Синхронистка Гурбанбердиева — о своей конкурентке: «Мы уже больше чем друзья. Мы семья»

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» рассказала с какими эмоциями смотрит за выступлениями своего партнера по микст-дуэту Александра Мальцева со второй партнершей Олесей Платоновой и о взаимоотношениях в группе.

«Если есть возможность стараюсь не пропускать выступления Саши с Олесей. Переживаю. Вместе с ними прохожу всю программу у себя в голове. Много эмоций, очень хочу, чтобы они все сделали чисто. Вы ведь одна команда, столько лет вместе. Уже почти пять лет вместе выступаем, так что он для меня уже родной человек. И я всегда ему желаю только добра.

С Олесей мы с детства вместе тренируемся, у нас один личный тренер. Так что мы близкие друзья. Даже больше, чем друзья. Мы семья. Поэтому если и есть между нами какое-то соперничество, то только если здоровая конкуренция. Мы берем друг от друга лучшее. Если я вижу, что в чем-то Олеся лучше меня, то я просто стараюсь за ней тянуться. Также и она. Друг у друга учимся. На данный момент решили, что будем выступать по очереди в двух программах. Но что будет дальше никто не знает. У нас вообще могут Сашу забрать в группу. И непонятно тогда что вообще будет с дуэтом. Так что мы просто наслаждаемся моментом», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что на международных соревнованиях одинаково успешно выступают обе пары.