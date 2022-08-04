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Сегодня, 15:27

Покровская — о словах Субботиной: «К мужским волосатым ногам отношусь нормально!»

Покровская отреагировала на заявление Субботиной о мужчинах в синхронном плавании
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление Варвары Субботиной о мужчинах в синхронном плавании.

«Это личное мнение Субботиной. Ей не нравится мужское синхронное плавание. Что здесь такого? Привлечет ли это внимание? Должны вы мне на этот вопрос ответить. Правила о возможности выступления мужчин в группах в проекте, но если есть в стране какой-то сильный парень, почему бы его не поставить. К мужским волосатым ногам отношусь нормально. Субботина имеет свое мнение. Ей не нравится, кому-то, наоборот, очень нравится. Что же делать, так будет. Кстати, наш Саша Мальцев в соло выступал мощно, выразительно, как артист», — сказала Покровская «СЭ».

Ранее синхронистка Варвара Субботина выступила против мужчин в своем виде спорта.

Татьяна Покровская
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