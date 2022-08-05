Синхронистка Гурбанбердиева заявила, что готова отказаться от мечты об Олимпиаде ради микст-дуэта

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» выразила свое мнение по поводу будущего своей профильной дисциплины — микст-дуэта.

«Мне не нужна олимпийская медаль ради самой олимпийской медали. Я работаю за идею. Конечно, мне хочется титулов. И время идет, а я не молодею. Мне уже 23 года. Но покидать микст-дуэт я не планирую.У меня микст-дуэт и Олимпийские Игры в голове сложены воедино, они равноценны. Я очень хочу, чтобы мужчины были в синхронном плавании на всех мировых турнирах. И я надеюсь, про при планировании программы Игр 2028 решение будет в нашу пользу.

Я бы не сказала, что у нас в виде нет конкуренции. В 2017 году побеждала Италия. В 2019 мы шли с ними ноздря в ноздрю, хотя нам снижали баллы, чтобы приблизить соперников. Мы претендуем всегда на золото, но вид спорта новый и еще нет таких победных традиций. Поэтому накал страстей есть всегда и зрителю смотреть за нашими соревнованиями интересно. Так что микст-дуэты необходимы на Олимпиаде хотя бы ради рейтинга. Единственное, есть разрыв между нашим дуэтом, итальянским и всеми остальными. Здесь уже надо подтягивать других», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что недавно FINAпредставили проект новых правил, согласно которым в группе на Олимпийских играх смогут выступать до двух мужчин.