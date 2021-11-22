Роскошная синхронистка сборной России рассказала о лайкозависимости

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина призналась, что внимательно следила за активностью в соцсетях, за количеством лайков. Однако в последнее время остыла к этому.

— Дикпики вам присылали?

— Было. Где-то в 2019-м. Сейчас уже нет. Люди успокоились. И хорошо. Потому что делать такое — просто ужасно. Фу. Зачем?

— У вас есть лайкозависимость?

— Была. Я внимательно следила сколько у меня лайков, кто лайкал, сколько раз сохранили и переслали. Теперь такого нет. Вообще интерес к соцсетям уходит. Может, повзрослела?

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