Роскошная синхронистка сборной России рассказала о лайкозависимости
18:00
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина призналась, что внимательно следила за активностью в соцсетях, за количеством лайков. Однако в последнее время остыла к этому.
— Дикпики вам присылали?
— Было. Где-то в 2019-м. Сейчас уже нет. Люди успокоились. И хорошо. Потому что делать такое — просто ужасно. Фу. Зачем?
— У вас есть лайкозависимость?
— Была. Я внимательно следила сколько у меня лайков, кто лайкал, сколько раз сохранили и переслали. Теперь такого нет. Вообще интерес к соцсетям уходит. Может, повзрослела?
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