Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Синхронное плавание

«Все думают, что только фотки в купальниках выкладываю. Но мы тренируемся по 10 часов в день». Субботина — о хейте

18:30
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram
Теги:

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина с иронией относится к комментариям по поводу своего Instagram. По словам спортсменки, многие думают, что она уже завершила карьеру, хотя это совсем не так.

— Некоторые уверены, что вы совсем не тренируетесь — только выкладываете фотки в купальниках.

— Все так и думают (смеется). Мне в последнее время вообще часто пишут: «А что, ты закончила со спортом»? Класс, завершили мне карьеру (смеется).

— Давайте проясним всем сомневающимся: сколько могут длиться ваши тренировки?

— Вот когда мы готовились с группой, тренировка могла идти с 9 утра до 15 ч. Плюс вторая — с 18 — до 22-22:30. Но это стоит того! На старте такой выброс адреналина. А какая эйфория, когда стоишь на пьедестале и в твою честь играет гимн России. Вы не представляете!

Большое интервью Субботиной читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора
Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Дочь актрисы Нины Руслановой обвинила врачей в смерти своей матери
1