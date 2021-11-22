Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина с иронией относится к комментариям по поводу своего Instagram. По словам спортсменки, многие думают, что она уже завершила карьеру, хотя это совсем не так.

— Некоторые уверены, что вы совсем не тренируетесь — только выкладываете фотки в купальниках.

— Все так и думают (смеется). Мне в последнее время вообще часто пишут: «А что, ты закончила со спортом»? Класс, завершили мне карьеру (смеется).

— Давайте проясним всем сомневающимся: сколько могут длиться ваши тренировки?

— Вот когда мы готовились с группой, тренировка могла идти с 9 утра до 15 ч. Плюс вторая — с 18 — до 22-22:30. Но это стоит того! На старте такой выброс адреналина. А какая эйфория, когда стоишь на пьедестале и в твою честь играет гимн России. Вы не представляете!

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