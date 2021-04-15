Одна из самых титулованных спортсменок России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала в интервью «СЭ» о своем прозвище и взаимоотношениях с главным тренером сборной Татьяной Покровской.

— Пару лет назад Покровская обронила в интервью: «У Ромашиной демонический склад ума...»

— Ха! Я помню. Обиды не было — скорее, недоумение. Татьяна Николаевна еще ведь параллель провела. Сказала, что у меня демонический склад ума, а у Светы Колесниченко — математический. И я ломала голову: «Почему так? Где край, где берег?» А в сборной с того дня у меня появилось прозвище.

— Демон?

— Демонесса!

— В чем проявляется?

— В характере. Если что-то не устраивает — не отмалчиваюсь. Только не подумайте, что огрызаюсь на тренера или спорю, у нас это в принципе неприемлемо. Просто-напросто пытаюсь вести диалог.

— Проиллюстрируйте.

— Недавно попросила Татьяну Николаевну отпустить нас погреться хотя бы на пять минут. Мы очень замерзли в воде, боялись, что после поддержек мышцы не выдержат, сорвем какой-нибудь элемент. В ответ прозвучало: «Ты что, общественный деятель?!»

— А вы?

— Пожала плечами: «Я же вижу, что происходит. Вот и прошу от лица команды...» Покровская пошла навстречу. В другой раз, увидев меня в слезах перед тренировкой, спросила: «Что случилось?» — «Семейные неурядицы». Уточнила: «Все живы-здоровы?» — «Да». Помолчала — и выдала: «Ну, ты сильная баба. Свои проблемы всегда решишь».

— Вы и от мужа слышите: «Демонесса»?

— Бывает. А когда рассказала ему, что Татьяна Николаевна назвала меня сильной бабой, он воскликнул: «Представляешь, как мне с тобой тяжело!»

— Шутник ваш Николай.

— Да мы отлично ладим! Ему нравится, что при своем непростом характере дома я не командую. Наоборот, подчиняюсь. Не хочу, чтобы меня воспринимали как грымзу, которая вечно бухтит. В то же время поняла — рядом должен быть мужчина сильнее меня. Если он слабее, невольно начинаю подавлять. Становится неинтересно. Правда, после рождения дочки стала мягче, спокойнее. Раньше была вредной, противной, вспыльчивой. Стремилась что-то доказать. Самоутвердиться.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Светланы Ромашиной читайте здесь