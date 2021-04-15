Одна из самых титулованных спортсменок России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала в интервью «СЭ» о главной цели на предстоящий сезон.

— В Токио вы можете стать семикратной олимпийской чемпионкой. Столько золотых медалей в российском спорте нет ни у кого. Заводит цель?

— Она меня изначально вернула в синхронное плавание после рождения дочки. Дополнительно мотивировала, вдохновляла. Конечно, буду счастлива, если удастся поставить красивую точку в карьере, вписать свое имя в историю. Но после переноса Игр это все отошло на второй план, честно. Сейчас думаю об одном — лишь бы Олимпиада состоялась.

— До сих пор есть сомнения?

— Разумеется. Третья волна эпидемии коронавируса, четвертая, какие-то новые штаммы... Голова кругом. Вот прилечу в Токио, выйду на старт — только тогда поверю, что Олимпиаду уже никто не отменит.

(Александр Кружков)

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