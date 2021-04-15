Одна из самых титулованных спортсменок России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью «СЭ» назвала самые яркие программы в истории этого вида спорта.

— Допустим, человек ни разу не был на синхронном плавании. Какую программу посоветуете посмотреть, чтобы влюбиться в этот вид спорта раз и навсегда?

— Из групповых выделю две. Первая — «Мольба», с которой мы победили в Рио. На мой взгляд, ничего лучше в синхронном плавании еще не было. Говорю так, не потому что сама выступала за эту команду. Поверьте, я объективна. Программа настолько проникновенная, что растопит сердце любого сухаря. Плюс музыка волшебная. До мурашек!

— Шедевр номер два.

— То, что показала сборная Испании на Олимпиаде в Лондоне, обязательно должно войти в историю современного синхронного плавания. Я патриот, но не эгоист, умею по достоинству оценить соперника. К сожалению, забыла название программы, хотя она и сегодня перед глазами, девять лет спустя. Испанки изображали рыбок. Были в купальниках, напоминавших чешую, и серебристых шапочках. Ради этого выступления девочки специально подстриглись — чтобы волосы из-под шапочек не торчали.

— Раз так высоко ставите испанок, объясните, как удалось их обойти?

— Победили мы заслуженно. Наша программа и сложнее, и техничнее. Но испанская прямо запала в душу.

— Теперь о дуэтах.

— «Куклы» — топ! Эту дуэтную программу, которая нам с Наташей Ищенко принесла золото Лондона, все мировое сообщество считает лучшей. На второе место снова поставлю испанок. На той же Олимпиаде Андреа Фуэнтес и Она Карбонель блистательно исполнили «Аргентинское танго» и завоевали серебро. Еще отмечу «Лебединое озеро» Насти Ермаковой и Аси Давыдовой. 2001 год, дебют девчонок на уровне сборной. Что-то феерическое! Своим стилем они перевернули все синхронное плавание!

(Александр Кружков)

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