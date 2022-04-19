Покровская сравнила изменения правил в синхронном плавании с системой фигурного катания

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская на пресс-конференции перед началом чемпионата России по данному виду спорта в Казани рассказала о проекте новых правил синхронного плавания.

«На мой взгляд эта система напоминает существующую сейчас систему судейства в фигурном катании. Мы как тренеры, конечно, тревожимся. Нам не все понятно и не со всем мы согласны. Всегда к смене правил люди относятся с настороженностью, и я в том числе. Мы пока что даже не все знаем и не во всех обсуждениях принимали участие. Но постепенно привыкаешь ко всему, адаптируешься. И понимаешь плюсы той или иной системы. Основная сложность будет с адаптацией судейского корпуса, им придется переключаться на лету, переучиваться. Для этого нужно время. Пока что еще ничего не приняли, мы ждем подробностей. Поначалу будет много шероховатостей, без этого никуда. Но изменения назревали.

Если новая система позволит нам видеть конкретные оценки и объективные результаты — это здорово. Не говорю, что нам оценки ставили прям откровенно приблизительно, по личным ощущениям, нет. И проблема в основном была не с нами, не с лидерами. Мы отличались и с нашим результатом не спорили. А вот команды, которые пониже, в борьбе за серебро и бронзу — вот там были серьезные такие баталии. Люди не понимали, почему они получают такие оценки. Требовалась конкретика, но скажу точно — правила меняют не из-за нас», — сказала Покровская.

Отметим, что новые правила синхронного плавания будут обсуждать в октябре на конгрессе FINA.