Синхронистка Колесниченко заявила, что у нее много планов и задач с новой программой

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала, как отреагировала на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«У нас все хорошо. Нам удалось выступить на одном этапе мировой серии по синхронному плаванию. Это здорово. Этап был в онлайн-формате, да. Мы были у себя в бассейне, но мы выступили и выиграли этот этап. Сейчас готовимся к чемпионату России. Не от нас зависящее обстоятельства так сложились, и, к сожалению, мы не можем выступить на чемпионате мира. Но у нас, поверьте, очень много планов и задач, потому что нам нужно сделать новую программу. На следующий год меняются правила в нашем виде спорта, это будет очень интересно. Поэтому нам нужно во все это погрузиться и хорошо подготовиться», — сказала корреспонденту Алексею Сардаряну.

В марте российские и белорусские пловцы были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA).

В комментарии «СЭ» Светлана Колесниченко ранее заявила, что у нее есть цель поехать на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.