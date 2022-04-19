Вице-президент федерации синхронного плавания России рассказала о нюансах новой системы судейства

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина на пресс-конференции перед началом чемпионата страны рассказала о предстоящих изменениях в системе судейства данного вида спорта.

«Тот проект правил, который сейчас готовится, он кардинально изменяет структуру нашего вида спорта. Выделяются отдельные аспекты, которые будут судиться не на глаз, как сейчас, а будут конкретные цифры, сбавки за ошибки и прочее, прочее. Это касается трех направлений. Серьезные изменения ждут акробатических элементов, им будут выставляться сложность и ставиться соответственно оценка. Теперь сложность будет подразумеваться тем, что она подается заранее тренерами. И только счетчики будут фиксировать, выполнены эти элементы или нет. Судейский фактор все равно остается, но теперь к субъективности добавляются отдельные конкретные цифры. Третий важный нюанс — судейство синхронности. Это столб нашего спорта, и синхронность должна важнейшим образом влиять на конечный результат. За ошибки в синхронности будут теперь большие сбавки, появляются конкретные цифры штрафных санкций. За ошибки разной тяжести.

Вся трансформация правил связана с желанием сделать наш вид спорта более понятным зрителю, зрелищным. Чтобы они видели, за что конкретно наказывают или поощряют ту или иную команду, почему места на пьедестале расставлены так, а не иначе. Хочется видеть более объективный результат. Официально принятых правил пока что нет, их будут принимать в октябре на судейском конгрессе. И уже после этого будет перестраиваться вся судейская система, соответственно, и наша страна будет к ней адаптироваться. Какие-то вебинары, разумеется, проходят уже сейчас, но пока что они носят исключительно ознакомительный характер. Работы впереди много, и мы в нее включаемся», — сказала Брусникина.

Отметим, что главный тренер сборной Татьяна Покровская сравнила новую судейскую систему с фигурным катанием.