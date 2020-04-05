Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова высказалась о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Она считает, что это шок для любого спортсмена.

— Если бы вы были действующей спортсменкой, как восприняли бы перенос Олимпиады на один год?

— Для любого спортсмена — это шок. Потому что в последний год перед Олимпиадой отсчет идет практически по часам. У меня, например, висел календарь, где я зачеркивала остававшиеся до Игр тренировочные дни, а выходные обводила кружочками или сердечками. Вокруг них и крутилась вся жизнь, важно было продержаться до следующего. И в такой момент узнать, что прибавляется еще целый календарный год — это ужасно. Особенно это страшно для возрастных спортсменов, которые решили, что эти Игры станут для них последними.

— Почему?

— Для молодых особо ничего не меняется: ну, будут Игры на год позже, а потом ты все равно продолжаешь тренировки еще целый олимпийский цикл. Но есть же много спортсменов, которые строили планы именно с прицелом на Токио-2020, а потом хотели выйти замуж или жениться, родить детей, куда-то переехать, приступить к новой работе и так далее... А тут ты встаешь перед выбором: как ждать и тренироваться еще целый год? Психологически это очень тяжело. (Наталья Марьянчик)

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