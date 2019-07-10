На Олимпиаде могут появится микст-дуэты и микст-группы в синхронном плавании

Технический комитет по синхронному плаванию и комиссия спортсменов сообщили бюро Международной федерации плавания (FINA) о своем желании включить в программу Олимпийских игр соревнования смешанных дуэтов, а возможно даже смешанных групп. Об этом сообщил член бюро FINA Владимир Сальников.

Бюро FINA в среду проводит серию заседаний в корейском Кванджу перед стартом чемпионата мира по водным видам спорта. Соревнования в микст-дуэтах впервые были включены в программу чемпионатов мира в 2015 году в Казани. Соревнования в смешанных группах пока не входят в программу чемпионатов мира и Европы.

- Технический комитет FINA по синхронному плаванию и комиссия спортсменов донесли до сведения бюро FINA, что хотят видеть в программе Олимпийских игр смешанные дуэты и даже смешанные группы, - цитирует "РИА Новости" Сальникова. - Это предложение уже, конечно, не под Токио, а под Париж-2024 и дальнейшую перспективу. Оно будет в дальнейшем обсуждаться и формироваться. Пока никаких решений не принималось на этот счет"