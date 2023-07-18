Итальянских комментаторов обвиняют в расизме и сексизме после ЧМ по синхронному плаванию

Итальянских комментаторов Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мадзукки обвиняют в расизме и сексизме после их репортажа в финале чемпионата мира по синхронному плаванию, который стартовал в Фукуоке (Япония).

Во время трансляции, Леонардуцци неправильно произнес имя спортсмена Риккардо Джованнини, назвав того «Ликальдо».

«Так сказали бы китайцы», — прокомментировал свою же ошибку Леонардуцци. Это видео быстро разлетелось в интернете и стало вирусным.

Помимо этого, в течение всего репортажа между комментаторами велись различные диалоги о представителях других стран-участниц ЧМ. Например, про представителей сборной Нидерландов они сказали следующее:

«Голландцы большие, но все равно в постели они все одного роста», — обменялись хихиканьем комментаторы.

Итальянская телерадиокомпания RAI приняла к сведению жалобы на работу Леонардуцци и Мадзукки и предложила обоим покинуть Японию и вернуться в Италию. Позже комментаторы принесли извинения за свой репортаж.