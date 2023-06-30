Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина сообщила о разводе с мужем

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сообщила о том, что развелась с мужем Виктором Куренным.

«Мы с Витей развелись. Многое пройдено вместе, разного, прекрасного и не очень, но все это бесценный опыт. Мне не стыдно за все, что было, и не грустно оглядываться назад. Я благодарю своего бывшего мужа за все, что мы вместе прошли. Уверена, что у каждого из нас впереди еще очень много хорошего», — написала Шишкина в своих соцсетях.

33-летняя спортсменка завоевала золотые медали в групповых упражнениях на Олимпиадах в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. Она является 14-кратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Шишкина объявила о завершении карьеры в 2021 году.