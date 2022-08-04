Губерниев ответил Субботиной: «Найдется много женщин, которые фанатеют от мужских ног в синхронном плавании»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Варвары Субботиной о мужчинах в синхронном плавании.

«Я тоже люблю смотреть на ноги Варвары Субботиной. И в этом смысле они меня очаровывают гораздо больше ног, например, Александра Мальцева. Но есть одно но: в мире, я думаю, найдется очень много женщин, которые не просто счастливы смотреть на ноги Мальцева и других парней в синхронном плавании, но еще и фанатеют от этого», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также телеведущий поделился личным опытом в синхронном плавании.

«Я сам люблю мужское синхронное плавание, я сам известный синхронист, потому что участвовал в свое время в съемках и с нашей группой, и Брусникина и Киселева меня выбрасывали из воды, и с Мальцевым мы вместе плавали в Олимпийском в «Mixed to Olympics». Поэтому я считаю, что Варвара, без сомнения, имеет право на собственное мнение, но в этой ситуации абсолютно все делается правильно, что развивается и мужское синхронное плавание, и микст-синхронное плавание, потому что гендерное равенство — оно не только в одну сторону, оно еще и в другую. Поэтому я очень спокойно отношусь и к мужчинам-синхронистам, и даже к тем мужчинам, которые занимаются художественной гимнастикой. Женщины в свое время интенсивно начали заниматься мужскими видами спорта, поэтому мужчина тоже имеет полное право. В мире равноправие, я за гендерное равенство, а Варю Субботину я очень люблю, она прекрасна», — добавил Губерниев.

Ранее синхронистка Варвара Субботина выступила против мужчин в своем виде спорта.