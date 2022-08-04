Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 15:04

Ромашина — о словах Субботины про мужчин в синхронном плавании: «Есть Александр Мальцев. Это театр на воде!»

Ромашина отреагировала на заявление Субботиной о мужчинах в синхронном плавании
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление Варвары Субботиной о мужчинах в синхронном плавании.

«Раньше я тоже считала, что это только женский вид спорта. Не могу сказать, что мое мнение поменялось на сто процентов, но немного начинает меняться. К этому отношусь гораздо лояльнее. Есть Александр Мальцев, который является звездой мирового синхронного плавания. Как раз на «Играх дружбы» он это еще раз доказал. Это было замечательно, красиво, театр на воде! Я не так категоричная как Варвара, но, возможно, ее мнение со временем поменяется», — сказала Ромашина «СЭ».

Ранее синхронистка Варвара Субботина выступила против мужчин в своем виде спорта.

Светлана Ромашина
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев ответил Субботиной: «Найдется много женщин, которые фанатеют от мужских ног в синхронном плавании»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости