Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление Варвары Субботиной о мужчинах в синхронном плавании.

«Раньше я тоже считала, что это только женский вид спорта. Не могу сказать, что мое мнение поменялось на сто процентов, но немного начинает меняться. К этому отношусь гораздо лояльнее. Есть Александр Мальцев, который является звездой мирового синхронного плавания. Как раз на «Играх дружбы» он это еще раз доказал. Это было замечательно, красиво, театр на воде! Я не так категоричная как Варвара, но, возможно, ее мнение со временем поменяется», — сказала Ромашина «СЭ».

Ранее синхронистка Варвара Субботина выступила против мужчин в своем виде спорта.