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Сегодня, 21:25

Синхронистка Субботина выиграла золотую медаль на открытом чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
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Варвара Субботина завоевала золотую медаль на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в произвольной программе солисток.

Субботина, представляющая на турнире сборную России, показала результат 97,1667 балла.

Второй стала Василина Хондошко из сборной Белоруссии (94,1000), третьей — Агния Тулупова из сборной России до 18 лет (93,0000).

Во вторник Субботина завоевала золотую медаль чемпионата России в технической программе солисток.

Источник: https://tass.ru/sport/14429761
Варвара Субботина
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