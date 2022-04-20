Синхронистка Субботина выиграла золотую медаль на открытом чемпионате России

Варвара Субботина завоевала золотую медаль на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в произвольной программе солисток.

Субботина, представляющая на турнире сборную России, показала результат 97,1667 балла.

Второй стала Василина Хондошко из сборной Белоруссии (94,1000), третьей — Агния Тулупова из сборной России до 18 лет (93,0000).

Во вторник Субботина завоевала золотую медаль чемпионата России в технической программе солисток.