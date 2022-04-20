Синхронистка Субботина выиграла золотую медаль на открытом чемпионате России
Варвара Субботина завоевала золотую медаль на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в произвольной программе солисток.
Субботина, представляющая на турнире сборную России, показала результат 97,1667 балла.
Второй стала Василина Хондошко из сборной Белоруссии (94,1000), третьей — Агния Тулупова из сборной России до 18 лет (93,0000).
Во вторник Субботина завоевала золотую медаль чемпионата России в технической программе солисток.
Источник: https://tass.ru/sport/14429761
Новости