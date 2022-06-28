Ромашина: «Посмотрела чемпионат мира и задумалась: может, вернуться?»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью «СЭ» высказалась по поводу возможного выступления на своей пятой Олимпиаде — в Париже-2024.

— Есть хоть один шанс, что увидим вас на Играх-2024?

— Ну... Официально о завершении карьеры я еще не объявляла. Продолжаю поддерживать форму. Но пока в подвешенном состоянии. Если сейчас скажу: «Все, возвращаюсь!» — это прозвучит нечестно с моей стороны. Поскольку не знаю, что будет завтра.

Но и говорить, что точно не вернусь, тоже неправильно. Синхронное плавание — мой любимый вид спорта. Дело, которому я посвятила всю жизнь. Оно как наркотик — не отпускает. Вот сейчас смотрела чемпионат мира — и сердечко екало. К тому же видела, что уровень соперников по-прежнему не идет ни в какое сравнение с нашими девчонками. Поневоле начинаешь задумываться: может, бросить все и вернуться?

— Крайний срок, когда вы должны определиться, возвращаетесь или нет?

— Еще полгодика в запасе у меня есть. К декабрю надо четко понимать расклад. Либо иду за очередным олимпийским золотом, либо переворачиваю эту страницу и двигаюсь дальше.

— Сколько места в вашей нынешней жизни отводится тренировкам?

— Тренируюсь не очень активно. Иногда пять дней в неделю, иногда — меньше. Но держу себя в тонусе, лишнего веса нет. Понимаете, тут есть важный нюанс. Сейчас я в бассейне отработала — и спокойно еду домой. К мужу и дочке, которой в ноябре исполнится пять лет. Никаких сборов. Они воспринимаются особенно тяжело, когда у тебя маленький ребенок. Для меня вообще разлука с семьей — нож в сердце. Вот поэтому с решением и тяну.