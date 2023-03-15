«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания

Майкл Клим борется с болезнью, продолжает тренироваться и занимается благотворительностью.

Если вы следите за плаванием, то вы точно слышали о Майкле Климе. В его активе имеется 25 золотых медалей крупнейших международных соревнований, включая две олимпийские победы и семь титулов чемпиона мира, также ему принадлежит несколько мировых рекордов. Во всем мире он известен как создатель плавания вольным стилем на прямых руках.

Удивительная карьера легендарного австралийца тесно переплетается с его драматической историей, поскольку вот уже несколько лет олимпийский чемпион живет с редким аутоиммунным заболеванием. Причем именно плавание помогает ему чувствовать себя лучше. Ниже — история борьбы великого спортсмена со своим недугом, которая доказывает, что для человека с невероятной волей и стойкостью духа нет ничего невозможного.

Не мог подняться по лестнице

В 2020 году пловцу сообщили ужасную новость: у него хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП) — редкое аутоиммунное заболевание рук и ног. При нем пациенту приходится регулярно получать внутривенно иммуноглобулин, он помогает сокращать случаи, при которых иммунная система организма может быть атакована. Также австралийцу пришлось перенести операцию на спине, позволившую разжать нервы в позвоночнике.

Болезнь образовалась не на пустом месте. В 2019 году в Сиднее Клим перенес операцию по сращиванию лодыжки и начал лечение внутривенным введением иммуноглобулина, чтобы уменьшить воспаление. Однако это не помогло — наоборот, здоровье спортсмена стало резко ухудшаться, у него появились серьезные проблемы со спиной, но еще сильнее от болезни пострадали ноги пловца.

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Хотя врачи мало что могут сделать для его выздоровления, Майкл делает все возможное, чтобы жить полной жизнью. Диетическое питание и регулярные физические упражнения позволяют экс-чемпиону держать свою болезнь под контролем.

Однако, несмотря на свою решимость продолжать тренироваться и плавать, Клим признается, насколько сильно хроническая болезнь повлияла на его физическое состояние: «В любой момент я мог упасть, не мог подняться по лестнице без помощи жены и детей. Иногда я лежал в постели целый день, потому что боль в спине была невыносимой. Физически я не ощущаю свои икры и мышцы на ногах. Мне установили специальные ортопедические стельки и несколько различных креплений, которые будут помогать моей ноге нормально ходить, я постоянно посещаю массаж и бассейн — все это помогает кровообращению в ногах. Но не буду отрицать — процесс надевания всех этих вещей для меня утомителен».

Заплыв на 34 тысячи километров

Несмотря на изнуряющую болезнь, Майкл Клим полон решимости вернуться к активной жизни. В начале года он начал заниматься в тренажерном зале и уже вернулся к делу всей своей жизни — плаванию.

На своем примере знаменитый олимпиец старается призвать жителей Австралии поучаствовать в уникальном проекте, который поможет спасти множество жизней. При помощи Brainwave Australia Майкл призывает сограждан плавать каждый день в течение всего марта 2023 года, чтобы собрать средства для детей с черепно-мозговыми травмами и заболеваниями мозга. По словам представителя команды Brainwave Klim Swim Challenge, они уверены, что все участники смогут проплыть в общей сложности 34 000 км и собрать 350 000 долларов.

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По словам Клима, этот проект призван привлечь внимание к проблеме мозговых заболеваний: «Спорт дал мне цель, мотивацию и награды в жизни. В марте этого года пришло время заняться плаванием, чтобы повысить осведомленность людей о неврологических заболеваниях, от которых страдают тысячи австралийцев, в том числе и я. Каждый день в Австралии у 10 детей диагностируются неврологические заболевания, и при помощи Brainwave я хочу помочь этим семьям по всей стране».

Новая жизнь

Майкл не скрывает, что он все еще пытается понять, как ему жить с ХВДП. Сейчас атлет живет на Бали и каждые шесть — восемь недель возвращается в Австралию для регулярных процедур. Майкл верит, что плавание и регулярное посещение тренажерного зала помогают ему жить дальше, набираться сил и быть уверенным в завтрашнем дне.

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Спортсмен уверен, что для человека нет ничего невозможного, главное — это упорство, вера в свои силы и поддержка любимых людей: «Я все еще работаю над этим и каждый день пытаюсь до конца принять те карты, которые мне сдали. В какой-то степени страх еще присутствует. Я пытаюсь не позволить всем этим проблемам поглотить меня полностью. Но это тяжело. Я пережил период, когда был полностью опустошен и не следил за собой. Близкие люди видели, что я перестал бороться. Но все это в прошлом! Именно они и помогли мне вернуться. Сейчас я живу полной жизнью и сражаюсь — для меня это обыденность. Нужно верить в себя, упорно работать над тем, чтобы не зацикливаться на вещах, на которые нельзя повлиять. Нужно думать о том, что я в силах изменить».