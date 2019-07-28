Юлия Ефимова: "Не получается сломать Кинг эмоционально"

Россиянка Юлия Ефимова после чемпионата мира в Кванджу рассказала о соперничестве с американкой Лилли Кинг.

Сегодня Ефимова завоевала бронзу на 50-метровке брассом. Кинг стала первой.

– Лилли Кинг вам перед стартом ничего не говорила?

– Перед стартом – нет. Но она после 200 м подходила, говорила: "Поздравляю. Но это было легко".

– Вы согласны?

– Мне не было легко. Вот ей – может быть (смеется). Отдохнула два заплыва.

– У вас в соперницах были Сони, Харди, Мейлютите, Кинг. В чем уникальность Лилли?

– Пока у нее идет. Плюс она эмоционально сильная. Есть разные игры. Можно человека сломать эмоционально. Ее – не получается. Поэтому нужно тренироваться еще больше.

– Кого получалось ломать эмоционально?

– Педерсон и Мейлютите.

– Как это работает?

– Где-то взгляд, где-то просто фон. Руте достаточно было просто улыбнуться. Хотя, на самом деле, она очень хорошая девочка. Просто ее тренер очень сильно настраивал против меня. Она видела, что я вроде бы неплохой человек, и ее мучили сомнения. Улыбки хватало, чтобы она посыпалась. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Ефимовой