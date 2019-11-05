Вероника Андрусенко победила на чемпионате России

Вероника Андрусенко одержала победу на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России в Казани. Ее результат 1 минута 54,33 секунды.

Второе место заняла Валерия Саламатина (1.54,94), замкнула тройку лучших Дарья Муллакаева (1.55,21).

Дистанцию 400 метров кролем у мужчин выиграл Мартин Малютин (3.38,63), вторым стал Вячеслав Андрусенко (3.39,51), на третьем месте расположился Антон Никитин (3.40,58).