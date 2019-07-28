Велльброк стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров кролем, Романчук - второй

Немец Флориан Велльброк стал чемпионом мира, победив в Кванджу на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Вторым стал украинец Михаил Романчук. Замкнул тройку итальянец Грегорио Пальтриньери.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

1500 м в/с

Финал

1. Флориан Велльброк (Германия) - 14.36,54

2. Михаил Романчук (Украина) - 14.37,63

3. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 14.38,75

4. Давид Обри (Франция) - 14.44,72

5. Хенрик Кристиансен (Норвегия) - 14.45,35

6. Доменико Ачеренца (Италия) - 14.52,05

7. Сергей Фролов (Украина) - 15.01,04

8. Александр Норгорд (Дания) - 15.20,47