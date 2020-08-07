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Скончался заслуженный тренер по плаванию Геннадий Турецкий

21:34
Геннадий Турецкий. Фото Александр Вильф.
Геннадий Турецкий. Фото Александр Вильф.
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Прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни, информирует RT.

Как сообщил воспитанник Турецкого, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, причиной смерти его наставника стал обширный инсульт. Специалист был оперативно доставлен в больницу в Швейцарии и был введен в искусственную кому, из которой не сумел выйти.

Среди воспитанников Турецкого, помимо Попова, значатся олимпийские чемпионы россиянин Владимир Пышненко, а также австралийцы Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/771807-trener-tureckii-smert

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