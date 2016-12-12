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Сергей Колмогоров: "Профессор психологии помогал сборной России готовиться к ЧМ"

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Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров поведал о том, что команде помогал готовиться к чемпионату мира на короткой воде в Виндзоре психолог. Сделано это было в связи с публикацией в пятницу второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

– Из 29 спортсменов, выступавших на этом чемпионате мира, мы ни одному не оформляли терапевтическое исключение, у нас нормальные отношения с офицерами допинг-контроля, - цитирует "Р-Спорт" Колмогорова. - Перед поездкой в Виндзор мы знали о текущей ситуации, готовились и психологически, нам помогал профессор психологии Геннадий Горбунов, и, несмотря на все происходящее, должен сказать, что атмосфера на турнире в целом была благожелательная.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161212/1113624419.html

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