Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Сборная России заняла второе место в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

17:21
Теги:

Сборная России стала серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4x50 м вольным стилем. Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 23,75 секунды.

Первыми стали итальянцы. Тройку лидеров замкнули нидерландские пловцы.

В составе сборной России на старт вышли Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
В Америке собрали состав России на Олимпиаду: Овечкин и Малкин — в одном звене
Взрыв произошел на чугунном производстве АвтоВАЗа
0
Реклама