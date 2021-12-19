Сборная России заняла второе место в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Сборная России стала серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4x50 м вольным стилем. Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 23,75 секунды.

Первыми стали итальянцы. Тройку лидеров замкнули нидерландские пловцы.

В составе сборной России на старт вышли Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринев и Александр Щеголев.