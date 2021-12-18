ВАДА открыло дело против трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна из-за фото

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) открыто новое дело в отношении трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна, информирует The Times.

Причиной стало фото пловца из бассейна. 30-летнему спортсмену запрещено тренироваться, так как он отбывает дисквалификацию.

Теперь ВАДА, а также Международная федерация плавания (FINA) проведут расследование.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале 2020 года принял решение признать спортсмена виновным в незаконном вмешательстве в процесс допинг-контроля и дисквалифицировать его на восемь лет. Однако затем дело пересмотрели и сократили отстранение до четырех лет.