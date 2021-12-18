ВАДА открыло дело против трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна из-за фото
22:37
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) открыто новое дело в отношении трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна, информирует The Times.
Причиной стало фото пловца из бассейна. 30-летнему спортсмену запрещено тренироваться, так как он отбывает дисквалификацию.
Теперь ВАДА, а также Международная федерация плавания (FINA) проведут расследование.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале 2020 года принял решение признать спортсмена виновным в незаконном вмешательстве в процесс допинг-контроля и дисквалифицировать его на восемь лет. Однако затем дело пересмотрели и сократили отстранение до четырех лет.
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