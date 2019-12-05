Плавание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Плавание

Сборная России установила мировой рекорд в эстафете комплексом и взяла золото чемпионата Европы

22:48

Сборная России завоевала золото чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4x50 м комплексным стилем. Команда в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова преодолела дистанцию с мировым рекордом — 1.36,22.

Предыдущий рекорд (1.36,40) был установлен 13 декабря 2018 года сборной США.

Второе место на чемпионате Европы заняла сборная Голландии (1.37,12), третье — Дания (1.38,02).

Сборная России лидирует в медальном зачете чемпионата Европы (3 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых награды).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир