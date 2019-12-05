Сборная России установила мировой рекорд в эстафете комплексом и взяла золото чемпионата Европы

Сборная России завоевала золото чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4x50 м комплексным стилем. Команда в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова преодолела дистанцию с мировым рекордом — 1.36,22.

Предыдущий рекорд (1.36,40) был установлен 13 декабря 2018 года сборной США.

Второе место на чемпионате Европы заняла сборная Голландии (1.37,12), третье — Дания (1.38,02).

Сборная России лидирует в медальном зачете чемпионата Европы (3 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых награды).