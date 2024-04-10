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Сегодня, 09:51

РУСАДА внесло Ефимову в новый пул допинг-тестирования

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юлия Ефимова.
Фото Getty Images

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило пловчиху Юлию Ефимову в новый пул допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

32-летняя пловчиха вошла в число спортсменов, которые обязаны указывать не только место проживания и нахождения, но и одночасовой интервал доступности для тестирования на каждый день.

Ефимова 6 раз завоевывала золотые медали чемпионата мира и 7 раз — чемпионата Европы. Также она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

9 апреля Ефимова заявила, что планирует подать заявку на нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
Плавание
Юлия Ефимова
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